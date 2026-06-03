البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية

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قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.

وأوضحت في بيان، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير عدد 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة.

وشددت على أن أسلحتها ووحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورًا.

وأكدت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانًا للسلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين.

ونوهت أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأطلقت صافرات الإنذار في مملكة البحرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وحثت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها على منصة «إكس»، المواطنين والمقيمين على الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، دون الإشارة إلى تهديد معين.