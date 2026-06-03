شهيد في قصف للاحتلال على منطقة المغراقة وسط غزة

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استُشهد مواطن فلسطيني، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال استهدف منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرة مسيّرة أطلقت صاروخاً باتجاه المنطقة، ما أدى إلى استشهاد مواطن- لم تعرف هويته بعد.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفذت عمليات قصف ونسف واسعة خاصة شرقي خان يونس وغزة.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام، أن قوات الاحتلال نفذت ما لا يقل عن 8 عمليات نسف شرقي خان يونس الليلة الماضية وفجر اليوم، حيث سمع دوي انفجارات هائلة نتيجة ذلك.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف مماثلة شرقي غزة.

ووفق مصادر متطابقة، فإن قوات الاحتلال تواصل تدمير ما تبقى من منازل ومباني داخل نطاق ما يعرف بالخط الأصفر.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

والليلة الماضية، أصيب 10 مواطنين بينهم أطفال بغارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي أن الغارة استهدفت المواطنين في محيط مدرسة أبو عاصي في منطقة الشاطئ الشمالي.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أصيب مواطنان أحدهما بجراح حرجة بغارة إسرائيلية على مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.