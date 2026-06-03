بوتين يلتقي رئيسة تنزانيا خلال زيارة دولة إلى روسيا

من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيسة تنزانيا سامية صلوحو حسن، التي تصل إلى موسكو في زيارة دولة، حيث سيلتقي الرئيسان في الكرملين.

وستتناول المحادثات موضوعات تتعلق بتوسيع مجالات التعاون، والقضايا الدولية والإقليمية، والتحضيرات للقمة الروسية – الأفريقية الثالثة. كما من المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التعليم العالي والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمارات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وتستمر الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام حتى بعد غد الجمعة. ومن المقرر أن تتسلم رئيسة تنزانيا، غدا الخميس، الدكتوراه الفخرية من جامعة روسية وهى جامعة الصداقة بين الشعوب ، كما ستشارك أيضا في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي الـ 29 وتلقي كلمة أمامه، حيث ستعرض برنامج تنزانيا للتحول الاقتصادي.

ومن المقرر أن يركز المنتدى الروسي– التنزاني للأعمال والاستثمار على بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس تنزاني إلى موسكو منذ أكثر من نصف قرن، إذ كانت آخر زيارة على هذا المستوى في أكتوبر 1969.