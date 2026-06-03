كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تواصلان محادثاتهما الأمنية لليوم الثاني على التوالي

واصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثاتهما بشأن اتفاقياتهما الأمنية، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تتصدر مساعي سول لتأمين قدرات تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، جدول الأعمال.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن المحادثات التي جرت اليوم الأربعاء، شهدت اليوم الثاني والأخير من الاجتماع الذي بدأ أمس، حيث أطلق الحليفان مشاورات ثنائية لتعزيز الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال القمة التي عقدت في أكتوبر الماضي بين قادة الدولتين العام الماضي.

وبموجب البيان المشترك، فقد التزمت الولايات المتحدة بدعم العمليات التي ستؤدي إلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للاستخدام المدني، بالإضافة إلى دعم مساعي سول لبناء غواصات نووية تقليدية التسليح.

وكان الوفد الأمريكي، برئاسة وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر، وصل إلى سول أمس الأول الاثنين، من أجل المشاركة في المحادثات.