أعلن البنك المركزي التايواني اليوم الأربعاء بيع كمية سندات أجل 364 يوما، بقيمة 7ر129 تريليون دولار تايواني (124ر4 مليار دولار أمريكي)، في حين كان المستهدف بيع سندات بقيمة 140 تريليون دولار تايواني.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي فإن بيع كمية أقل من الكمية المقررة من السندات جاء لأول مرة منذ مايو 2022.

ونقلت وكالة بلومبر للأنباء عن مسؤول في البنك المركزي رفض الكشف عن اسمه القول إن طلبات شراء السندات تأثرت سلبا باحتياجات السيولة النقدية المرتبطة بمنتصف العام وسداد أقساط الضرائب، حيث احتفظت البنوك بكميات أقل من السيولة النقدية الفائضة، وبحثت عن بدائل استثمارية تحقق عوائد أعلى من السندات التايوانية.

وبلغ معدل التغطية في طرح السندات التايوانية الأخير 93ر0 مرة من حجم الطرح، في حين وصل متوسط العائد عليه إلى 523ر1% وهو أعلى مستوى للعائد منذ 2008 وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.