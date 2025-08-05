النرويج تلوح بمراجعة استثماراتها في الشركات الإسرائيلية بسبب الأوضاع بغزة

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قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إنه سيطلب مراجعة استثمارات بلاده بالشركات الإسرائيلية، على خلفية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب.

جاء ذلك في بيان نقلا عن ستولتنبرج بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأشار إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد تكثيف إسرائيل هجماتها واعتداءات المستعمرين.

وقال: «سأطلب اليوم من البنك المركزي النرويجي ومجلس الأخلاقيات مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادية النرويجي في الشركات الإسرائيلية».

وأضاف أن الهدف من المراجعة هو ضمان عدم استثمار الصندوق في شركات تنتهك القانون الدولي من خلال المساهمة في الأحداث الواقعة بالضفة الغربية وغزة.

يذكر أنّ صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلن في الماضي أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" ​​الإسرائيلية بسبب تزويدها المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.

وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي نحو 1.75 تريليون دولار ويعد الأكبر في العالم.