محافظ الشرقية يتابع إصلاح تسريب مياه بالأحرار ويشدد على سرعة إعادة الخدمة



تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، برفقة شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أعمال إصلاح تسريب بخط مياه شرب بقطر 12 بوصة بمنطقة الأحرار، المغذي لحي مبارك وجزء من شارع فاروق بنطاق حي أول، ما أدى إلى ضعف المياه بتلك المناطق.

واطمأن المحافظ على انتظام الإصلاحات بعد التنسيق بين رئاسة المركز وحي أول وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدفع بمعدات الدعم الفني منها حفار، سيارة كسح لسحب المياه، عربة طوارئ، واستدعاء جميع المرافق لتحديد مواقعها وحمايتها أثناء الإصلاح.

وشدد المحافظ على الانتهاء السريع من الأعمال، وضمان عودة المياه بشكل طبيعي للمناطق المتضررة، مع إعادة حركة المرور لطبيعتها، مؤكداً حرص الجهاز التنفيذي على حل المشكلات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة رد الشيء لأصله، وتمهيد الشارع بالكامل أمام حركة السيارات والمواطنين عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.