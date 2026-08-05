الأهلي يهزم بترول أسيوط بثنائية نظيفة وديا استعدادا للموسم الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما حقق فوزًا وديًا على بترول أسيوط بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر.

ونجح الأهلي في حسم المباراة بهدفين، حيث افتتح محمد عبد الله التسجيل للمارد الأحمر، قبل أن يضيف سمير محمد الهدف الثاني، ليؤكد الفريق تفوقه ويحافظ على شباكه نظيفة.

وتأتي المباراة ضمن برنامج الأهلي التحضيري للموسم الجديد، حيث يواصل الجهاز الفني تجربة العناصر المختلفة والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.