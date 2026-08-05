 الأهلي يهزم بترول أسيوط بثنائية نظيفة وديا استعدادا للموسم الجديد - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

الأهلي يهزم بترول أسيوط بثنائية نظيفة وديا استعدادا للموسم الجديد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 10:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 10:44 م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما حقق فوزًا وديًا على بترول أسيوط بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر.

ونجح الأهلي في حسم المباراة بهدفين، حيث افتتح محمد عبد الله التسجيل للمارد الأحمر، قبل أن يضيف سمير محمد الهدف الثاني، ليؤكد الفريق تفوقه ويحافظ على شباكه نظيفة.

وتأتي المباراة ضمن برنامج الأهلي التحضيري للموسم الجديد، حيث يواصل الجهاز الفني تجربة العناصر المختلفة والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك