ارتفاع رصيد القمح بصوامع ميناء دمياط إلى أكثر من 114 ألف طن

استقبل ميناء دمياط 8 سفن، وغادرته 16 سفينة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وأوضحت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31328 طنًا، شملت 2395 طنًا من علف البنجر، و12000 طن من الجبس، و4915 طنًا من الكلينكر، و8005 أطنان من اليوريا، و4013 طنًا من البضائع المتنوعة.

وأضافت الهيئة، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 30499 طنًا، تضمنت 10203 أطنان من الخردة، و1042 طنًا من خشب الزان، و408 أطنان من الحديد، و1773 طنًا من الأرز، و11138 طنًا من فول الصويا، و3000 طن من الفول الصب، و2750 طنًا من الأبلاكاش، بجانب استقبال 492 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 185 طنًا.

وأشار إلى أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 926 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد حاويات الترانزيت 2208 حاويات مكافئة.

ولفتت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بالميناء بلغ 74712 طنًا من القمح، فيما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 39522 طنًا، ليصل إجمالي رصيد القمح إلى 114234 طنًا، بينما بلغت حركة دخول وخروج الشاحنات 5036 حركة خلال الفترة نفسها.