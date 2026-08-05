محافظ القليوبية يناقش 41 شكوى وطلبا خلال اللقاء الجماهيري بشبرا الخيمة

عقد الدكتور حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي، اليوم الأربعاء، والمخصص لبحث شكاوى وطلبات المواطنين من مركزي قليوب والقناطر الخيرية ومدينة شبرا الخيمة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء وائل طاهر رئيس مركز ومدينة قليوب، واللواء عبدالعظيم سعيد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والدكتورة سلوى أبو العنين رئيس حي غرب، والقائمة بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية، أن اللقاءات الجماهيرية تمثل أحد أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

وشدد على أن جميع الأجهزة التنفيذية مطالبة بالتعامل الفوري مع الشكاوى والطلبات، ودراستها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في إطار القانون، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تحرص على عقد اللقاءات الجماهيرية بصورة دورية؛ لتقريب المسافات بين المواطن والجهاز التنفيذي، والاستماع إلى مختلف القضايا والمطالب دون وسيط، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، وحل المشكلات من جذورها، ومتابعة تنفيذ التكليفات حتى الانتهاء منها على أرض الواقع.

وشهد اللقاء، مناقشة 41 شكوى وطلبًا تقدم بها مواطنون من مركزي قليوب والقناطر الخيرية ومدينة شبرا الخيمة، تنوعت بين طلبات توفير فرص عمل، والحصول على وحدات سكنية، وتقديم مساعدات اجتماعية، وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب شكاوى خاصة بقطاعات الري والتموين والإسكان، والنظافة، والطرق، والإنارة، والتعديات على أملاك الدولة، فضلًا عن عدد من الحالات الإنسانية وطلبات ذوي الهمم، حيث تم استعراض كل شكوى على حدة، ومناقشة الردود المقدمة من الجهات المختصة، واتخاذ التوجيهات اللازمة بشأنها.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ، بسرعة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لاستكمال إجراءات توفير كرسي متحرك لإحدى الحالات الإنسانية، ومتابعة حالة سيدة من الأولى بالرعاية؛ لبحث تقديم أوجه الدعم الاجتماعي المناسبة لها.

كما كلف بسرعة متابعة تنفيذ قرار إزالة التعديات الواقعة على أرض تابعة لهيئة الصرف بالقناطر الخيرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا للقانون.

ووجّه المحافظ، بدراسة موقف أحد أصحاب المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة، وسرعة فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والتظلمات المقدمة من المواطنين وفقًا للضوابط القانونية، إلى جانب مراجعة عدد من طلبات الإسكان المقدمة من المواطنين، وبحث سبل التعامل معها في إطار القواعد المنظمة.

وفي قطاع الخدمات، شدد المحافظ، على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالنظافة ورفع المخلفات، وصيانة أعمدة الإنارة، وتحسين حالة الطرق، ومتابعة أعمال الصيانة بالمناطق محل الشكاوى، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة، والتأكد من إزالة أسباب الشكاوى بصورة نهائية.

وفي ملف التشغيل، وجه المحافظ، مديرية العمل بمواصلة التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والحالات المستحقة، مع متابعة ترشيحات المواطنين للوظائف المتاحة.

وأكد أهمية استمرار التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي؛ لتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية، ومساندة ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجًا، بما يحقق مظلة حماية اجتماعية متكاملة.

وأوضح محافظ القليوبية، أن جميع الشكاوى التي يتم عرضها خلال اللقاءات الجماهيرية تحظى بمتابعة مباشرة حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات سرعة تنفيذ التكليفات الصادرة، وعدم الاكتفاء بالردود الإدارية، مع موافاة المحافظة بتقارير دورية حول معدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق استجابة فعلية لمطالب المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ، استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، باعتبارها إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على سرعة الاستجابة لشكاواهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.