تعرض مواطن يدعى "مؤمن"، في محافظة بورسعيد، لحادث تسبب في تدهور حالته الصحية، وأفقده القدرة على الحركة، حتى أصبح طريح الفراش، ويعتمد في غذائه على اللبن فقط، فضلًا عن حاجته بصورة مستمرة إلى حفاضات طبية، وعلاج لقرح الفراش، وأدوية ومستلزمات علاجية، في ظل ظروف معيشية صعبة تمر بها أسرته، بعد أن اضطرت زوجته إلى ترك عملها للتفرغ لرعايته؛ ليصبح مصدر دخل الأسرة محدودًا؛ ما استدعى سرعة التدخل لتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

وعقب تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استغاثة تكشف معاناة "مؤمن"، انتقل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إلى منزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية والوقوف على احتياجاته.

وقدم محافظ بورسعيد، خلال الزيارة، مساعدات مالية وغذائية عاجلة، موجهًا بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب المستلزمات الضرورية للحالة، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة حالته الصحية بصورة مستمرة، والتنسيق لتلبية احتياجاته الإنسانية وتخفيف الأعباء عن أسرته.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة تواصل نهجها في دعم الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، ولن تدخر جهدًا في الاستجابة السريعة لاستغاثات المواطنين، سواء الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال القنوات الرسمية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على استمرار متابعة الحالة وتقديم أوجه الدعم اللازمة لها خلال الفترة المقبلة.