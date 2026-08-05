محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، السكرتير العام، وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعمرو محمود، مدير الأملاك، وسمر فتحي، المشرف على الأمانة الفنية للجنة، ورؤساء المدن، وممثلي المديريات والإدارات المعنية بالديوان العام.

وناقش الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي، والملفات المتبقية، ونسب ومعدلات التنفيذ، وعرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات، بجانب عرض موقف التعاقدات.

وبلغ إجمالي العقود 5113 عقدًا (4200 عقد مبانٍ و913 عقدًا زراعيًا)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.