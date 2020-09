واصل أنطوان جريزمان نجم المنتخب الفرنسي، إهداره لركلات الجزاء مع منتخب بلاده، وهذه المرة أمام السويد في منافسة دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز الديوك بهدف نظيف أحرزه كيليان مبابي.

وفي الوقت الضائع من الشوط الثاني بالمباراة تقدم جريزمان لتسديد ركلة جزاء احتسبت لمنتخب بلاده، ولكنه أضاعها وسددها أعلى المرمى.

وتعد هذه الركلة هي الثالثة على التوالي التي يهدرها جريزمان مع المنتخب الفرنسي، حيث كان قد أهدر أمام أندورا وألبانيا قبل إضاعته لركلة جزاء أمام السويد، اليوم السبت.

