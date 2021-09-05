السعودية تحبط هجوما حوثيا بصواريخ ومسيرات مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، من اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ بالستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران جنوب غرب المملكة"، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وأوضح أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت، مساء السبت، صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء لاستهداف الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة".

وأضاف أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة ( سعوديان ) وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وأوضح المالكي أن"هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة".

وأكد أن"وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته الشديدة للهجوم الباليستي باتجاه المنطقة الشرقية.

كما أدان العثيمين ، في بيان، "استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة"، مشيدا بقدرات وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدد على أن "المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح"، معتبرا أن تلك الأفعال هي "جرائم حرب".