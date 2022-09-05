الجيش اليمني: مليشيات الحوثي ترتكب 211 خرقا للهدنة الأممية خلال 48 ساعة

أفادت القوات المسلحة اليمنية بأن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 211 خرقًا للهدنة الأممية خلال الساعات الـ48 الماضية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الإثنين- أن الخروقات توزّعت بين 47 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و36 خرقًا في جبهات محور تعز، و32 خرقًا غرب محافظة حجة، و27 خرقًا في محور البرح، و13 خرقًا شرق مدينة الحزم بالجوف، و6 خروقات في جبهات صعدة، و5 خروقات في جبهات محور الضالع.

وأشار المركز إلى أن الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع الجيش اليمني بالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 3 عناصر من الجيش وإصابة 12 آخرين، فيما تنوّعت بقية الخروقات بين عمليات استحداث مواقع وتحصينات وحشد تعزيزات بشرية وعتاد قتالي، وكذلك نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.