حكومة باشاغا تعترض على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لمجلس الجامعة العربية

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اعترضت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا على رئاسة ما يسمى "حكومة الوحدة الوطنية" الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأشارت الحكومة الليبية في بيان لها إلى ما جاء في رسالة وزير الخارجية الموجهة إلى أمين عام الجامعة العربية في 4 أغسطس بأن لا تتولى الحكومة منتهية الولاية رئاسة الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأكدت الحكومة الليبية أن الجامعة العربية بهذا الإجراء تخالف دورها المعهود في التضامن مع ليبيا في أزمتها ومساعدتها في الحفاظ على وحدة أراضيها والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي بل ستشكك في نزاهة وشرعية الجلسات المنعقدة تحت رئاسة جسم منتحل صفة الشرعية.

واعتبرت الحكومة الليبية أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة ليبيا وتمثل الانحياز إلى طرف سياسي منتهي الولاية وفاقد الشرعية والقانونية.