ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد قرار أوبك بلس خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، على خلفية قرار تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط خفض الإنتاج اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، مع استمرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع اليوم ليقترب من 90 دولار للبرميل.

وقرر تجمع أوبك بلس المكون من أكثر من 20 دولة نفطية اليوم خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل، بعد شهور عديدة من الزيادة المطردة للإنتاج، كان أخرها قرار التجمع في مطلع أغسطس الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

ونقلت بلومبرج عن إيملي أشفورد المحلل في بنك ستاندرد تشارترد البريطاني القول إن قرار أوبك بلس في الشهر الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط كان استجابة لمطالب المستهلكين وقرار خفض الإنتاج اليوم يأتي استجابة لمخاوف المنتجين.

وأضاف أن المراجعة الشهرية لمستويات الإنتاج تتيح لأوبك بلس تعديل مستويات الإنتاج بنسب بسيطة مع الاستجابة لحالة السوق.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 4ر3% إلى 79ر89 دولار للبرميل تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8ر3% إلى 51ر96 دولار للبرميل تسليم تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.