السعودية تستضيفُ فعالياتِ مؤتمر اليوروموني 2022 تحت شعار مأسسة الاستثمار والتمويل

تنطلقُ يوم الأربعاء المقبل فعالياتُ مؤتمر يورموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار: "مأسسة الاستثمار والتمويل"، برعاية وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" مساء الأحد أن المؤتمر، الذي يُعقد حضورياً للمرة الأولى منذ عام2019، يشكِّل منصة حيوية تعكس واقع اقتصاد المملكة في ضوء التطورات التنموية التي تشهدها؛ في وقت تحولت فيه إلى مركز للاستثمار بالمنطقة.

ويسعى المؤتمر إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال استقطاب كبار صناع القرار والسياسات المالية؛ لرسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وسيناقشُ المؤتمرُ - الذي يُنَظَّمُ بالشراكة مع مؤتمر القطاع المالي (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030)- ستةَ موضوعاتٍ رئيسية، تشمل: اقتصاد المملكة العربية السعودية في سياق التوقعات العالمية، وتغيُّر المناخ و ESG، ودور ESG في اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة و REITS، ورقمنة الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة.

وقالت المديرة التجارية لمؤتمرات اليوروموني فيكتوريا بيهن: "نسعى خلال مؤتمر 2022 إلى تسليط الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل؛ حيث ندرك بقوة أن المملكة يمكنها أن تلعب دوراً رائدا في أسواق رأس المال والاستثمار الدولية، ولهذا نحن فخورون بالعودة مرة أخرى إلى العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة خطط المملكة الطموحة لتطوير نموذج اقتصادي جديد في المنطقة".

يذكر أن فعالياتِ مؤتمر يوروموني السعودية في نسخته الجديدة ستشهد إجراء عدد من المقابلات الرئيسية مع كل من: معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ورئيس "ميرسر" في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا رينيه ماكجوان، والسفير والمستشار والشريك المؤسس لشركة سيفن لإدارة الاستثمار جوستين أوركهارت ستيوارت.