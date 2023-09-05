تسيير رحلات قطارات جديدة بين ألمانيا والنمسا بدءا من ديسمبر

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) والسكك الحديدية الاتحادية في النمسا (أو بي بي)، اليوم الثلاثاء، توفير إمكانيات جديدة للسفر بالقطارات من ألمانيا إلى النمسا والعكس اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشركتان أنه سيتم إنشاء خط جديد لقطارات (إنتر سيتي إكسبريس) فائقة السرعة لتسيير رحلات بين هامبورج وفيينا مرورا ببرلين ونورنبرج مع التغيير التالي لجدول السفر.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم مستقبلا تسيير رحلة قطار (إنتر سيتي إكسبريس) يوميا من برلين مرورا بفرانكفورت وشتوتجارت إلى اينسبروك. يذكر أن هذه الرحلة يتم تسييرها في الوقت الراهن في العطلات الأسبوعية فقط.

وسيتم توسيع نطاق عروض القطارات الليلية حيث ستقدم الشركتان اعتبارا من ديسمبر المقبل رحلات ليلية تنطلق من برلين وفيينا إلى باريس وبروكسل، على أن يتم تسيير هذه الرحلات ثلاث مرات أسبوعيا في البداية قبل أن يتم تسييرها لاحقا بشكل يومي اعتبارا من خريف 2024.

يشار إلى أن الشركتين لا تقدمان عروض قطارات ليلية لهذه المسافات حتى الآن، غير أن شركة "يوربيان سليبر" الخاصة تقدم منذ شهور قليلة رحلات ليلية من برلين إلى بروكسل عبر أمستردام.

وعن الخطوط الجديدة، قالت مديرة شركة السكك الحديدية النمساوية المسئولة عن نقل الركاب زابينه شتوك: "نعتزم مضاعفة أعداد الركاب في النقل الليلي بحلول عام 2030"، مشيرة إلى أن الخطوط الجديدة من برلين إلى باريس وبروكسل تعد "علامات قوية على أن الشركتين تؤمنان بمنتج القطار الليلي وأنهما ستوفران المزيد من العروض".

وبدورها، قالت شتيفاني بيرك مدير المبيعات والتسويق في شركة السكك الحديدية الألمانية إن "توسيع نطاق جدول السفر الدولي بتعاون وثيق مع شركة السكك الحديدية النمساوية هو ردنا على تنامي الطلب".