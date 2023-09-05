 إخماد 21 حريقا منذ بداية الأسبوع في شمال غرب سوريا - بوابة الشروق
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إخماد 21 حريقا منذ بداية الأسبوع في شمال غرب سوريا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 1:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 1:33 م
أخمد رجال الإطفاء في سوريا 21 حريقاً، منها حرائق عشبية وأخرى كهربائية ومنزلية، منذ بداية الأسبوع الجاري في مناطق متفرقة من محافظة اللاذقية شمال غرب البلاد.

ونقلت صحيفة "الوطن أون لاين" السورية، اليوم الثلاثاء، عن قائد فوج الإطفاء في اللاذقية مهند جعفر قوله إنه تم إخماد 14 حريقاً بمساحات من الأعشاب والقصب في عدة مناطق.

وأضاف جعفر، أن الحرائق شملت حريق خزان على طريق الحرش، وأسلاك كهربائية في مشروع شريتح، إضافة لإخماد حريقين اندلعا في محركي سيارتين.

وأشار إلى اقتصار الأضرار على الماديات، وإصابة رجل إطفاء بحروق سطحية خلال إخماد أحد الحرائق العشبية.

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