هولندا تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي تلبية لهدف الناتو

أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم زيادة ميزانيتها الدفاعية بمقدار 4ر2 مليار يورو (7ر2 مليار دولار) سنويا لتصل إلى 24 مليار يورو بحلول عام 2028.

وقال بريكلمانز إن هذه الزيادة في الأموال سوف تستخدم في شراء دبابات وطائرات وسفن جديدة، وسوف تؤدي إلى تلبية هولندا لهدف حلف شمال الأطلسي(ناتو) المتمثل في إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأوضح بريكلمانز إن "هذه الأموال الإضافية تهدف إلى تسريع تعزيز القوات المسلحة، ولهذا السبب سنستثمر حوالي 5ر1 مليار يورو في قوتنا المقاتلة."

وأضاف بريكلمانز "إن أفضل وسيلة لمنع نشوب حرب هي إبقاء الخصوم المحتملين تحت السيطرة. وهذا يتطلب قوات مسلحة جديرة بالثقة، وقوية ومبدعة."

واستطرد قائلا "إن الاستثمار في القوات المسلحة لذلك يمثل ضرورة ملحة، لأننا مضطرون إلى حماية أمننا بشكل نشط، والعدوان الروسي المتهور في أوكرانيا يثبت أن الهجوم على حلف شمال الأطلسي لم يعد أمرا غير وارد".

ومن المقرر أن تنشئ هولندا كتيبة مدرعات جديدة، بالإضافة إلى الحصول على طائرات مقاتلة إضافية من طراز إف-35 وفرقاطات لعمليات مكافحة الغواصات.

وقامت هولندا بدمج آخر دباباتها في كتيبة مشتركة مع ألمانيا متمركزة في ألمانيا منذ عام 2011. وبموجب هذا الترتيب، استأجرت هولندا 18 دبابة طراز ليوبارد- 2 أيه 6 من ألمانيا.

ومن المتوقع الآن شراء حوالي 50 دبابة جديدة من طراز ليوبارد - 2 أيه 8.