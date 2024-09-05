جنايات بنى سويف: السجن المشدد 5 سنوات لمتهم سرق مرتبات شركة من قبرصى الجنسية

أصدرت محكمة جنايات بني سويف، حكما برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان رئيس المحكمة وعضـوية المسـتشارين محمد فاروق أمين وأشرف أبوالحسن محمد كمالى وأمانة سر أمجد سمير، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على (عاطل) لقيامه مع أربعة متهمين سبق الحكم عليهم، في واقعة خطف كرياكوس تلوميس قبرصي الجنسية، مدير تنفيذي بإحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، واحتجازه بدون وجه حق وسرقة مرتبات العاملين بشركته أثناء ذهابه على الطريق من بنى سويف إلى رأس غارب كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.

المحكمة كشفت أن المتهم في 4 فبراير 2016، اتفق مع أصدقائه، على سرقة المجني عليه، وبتاريخ الواقعة تقابل المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، واستقلوا خمس سيارات، وراقبوا المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى صدمت إحدى سيارات المتهمين سيارة المجني عليه عمدا، وأثناء نزول المجني عليه وحارسه من السيارة انقض عليه المتهمون، وكبلوه، واشتبكوا مع الحارس الخاص.

وقال المجني عليه في شهادته، التي استمعت لها المحكمة، إنه حال خروجه من مسكنه مستقلا سيارة وبرفقته حارسه الخاص، فوجئ بقيام إحدى سيارات المتهمين بقطع الطريق وصدم سيارته عمدا، وحال نزوله وحارسه من السيارة، تعدى عليه المتهمون، فتمكنوا من خطفه بسيارته وقيدوا يديه بشريط لاصق داخل السيارة واحتجززه داخلها دون وجه حق، ثم تعدى أحدهم عليه بسلاح نارى "مسدس" على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، فتمكن المتهمون من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، والاستيلاء على الأموال والهاتفين المحمولين والتابلت واللاب توب المملوكين له كرها عنه.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين؛ التهم التالية: "سرقة الهاتفين المحمولين والتابلت واللاب توب، ومبلغ مالى 19 ألف جنيه مصري، و3 آلاف يورو والمملوكين للمجنى عليه /كرياكوس تلوميس (قبرصي الجنسية) بطريق الإكراه".