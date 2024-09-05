أعلن مسؤولو الانتخابات في ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا إبطال أكثر من 100 بطاقة اقتراع تم الاشتباه في أنه جرى التلاعب بها، ولكن ذلك لن يؤثر على النتيجة الرسمية لانتخابات برلمان الولاية.

وقال ماركوس بلوشر رئيس مفوضية الانتخابات في دريسدن، عاصمة الولاية، بعد جلسة للمفوضية اليوم الخميس: "إن توزيع المقاعد لم يتغير".

وأوضح بلوشر أن الأرقام المطلقة فقط هي ما سيتم تصحيحه بعد العثور على إجمالي 111 بطاقة اقتراع بريدية مشبوهة في دوائر دريسدن الانتخابية الثماني.

وشهدت انتخابات ولايتي سكسونيا وتورينجن المجاورة يوم الأحد الماضي تحقيق مكاسب ضخمة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وبينما تصدر حزب البديل السباق في تورينجن، في أول مرة يفوز بها حزب يميني متطرف في الانتخابات الإقليمية بألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، تفوق عليه الحزب المسيحي الديمقراطي في سكسونيا بفارق ضئيل.