أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الخميس، تمسك الحركة بقبول مقترح صفقة التبادل الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف الحية، خلال كلمة يوضح فيها موقف حماس من المفاوضات: "أمام مراوغات نتنياهو للتهرب من استحقاق التوصل لصفقة نؤكد تمسكنا بقبول مقترح بايدن"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "لسنا بحاجة لأي أوراق جديدة أو مقترحات من أي كان بل يجب إجبار الاحتلال على تنفيذ التعهدات"، مشيرا إلى أن "الجميع حول العالم وصل لقناعة حول الطرف المعطل للاتفاق عبر ارتكابه المجازر ووضع الشروط".

وأكد الحية، في كلمته أنه "على الإدارة الأمريكية التخلي عن الانحياز الأعمى لإسرائيل إن أرادت الوصول لصفقة وإلزامها بالاتفاقات".

وأضاف: "نؤكد لشعبنا أننا لن نسمح بأي اتفاق ينتقص من حقه في وقف العدوان أو يعطي شرعية لوجود إسرائيلي في غزة".

وأشار إلى أن "سياسة التصعيد العسكري وارتكاب مزيد من المجازر للإفراج عن الأسرى بالقوة ثبت فشلها"، قائلا: "نشد على أيدي المقاومة الباسلة ونثمن بطولاتها وإرادتها ونعاهدها على الصمود على طاولة التفاوض".