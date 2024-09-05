دايملر تراك تعين مديرة تنفيذية في اختيار نادر لامرأة للمنصب في ألمانيا

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عينت شركة "دايملر تراك" كارين رادشتروم في منصب المديرة التنفيذية القادمة في اختيار نادر لامرأة لقيادة إحدى أكبر الشركات الألمانية المدرجة في البورصة.

وأفادت الشركة في بيان اليوم بأنها ستتولى المنصب الشهر المقبل وحتى يناير 2029، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت الشركة أن رادشتروم تأتي خلفا لمارتن داوم، الذي سيظل عضوا بمجلس الإدارة حتى نهاية العام الجاري "ليدعم تسليما سلسا" لمقاليد إدارة الشركة.

وذكرت الشركة أن رادشتروم انضمت لمجلس الإدارة في 2021 وتولت منذ ذلك الحين إدارة قسم شاحنات مرسيدس بنز، "وخلال فترة قصيرة من الزمن أعادت المهندسة المدربة تشكيل ربحية القطاع وطورت تحوله نحو الاستدامة".