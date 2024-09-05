يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا غدا الجمعة، لإجراء محادثات بشأن المزيد من الدعم الغربي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأفادت مجلة شبيجل الإخبارية الألمانية بأن زيلينسكي يعتزم مطالبة الغرب بتقديم شحنات أسلحة جديدة، بما في ذلك صواريخ طويلة المدى وأنظمة مضادة للصواريخ، في اجتماع لمجموعة الاتصال الأوكرانية وهو تحالف غير رسمي يضم نحو 50 دولة تدعم أوكرانيا.

ومن المقرر عقد الاجتماع الذي دعا إليه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في قاعدة رامشتاين الجوية في غرب ألمانيا.

وسوف يكون الاجتماع هو الرابع والعشرين الذين تعقده المجموعة التي تشكلت بعد فترة قصيرة من الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ولم تؤكد الحكومة الألمانية حضور زيلينسكي.