الفاو: توقعات بوفرة إنتاج الذرة للعام المقبل

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الجمعة، توقعاتها الجديدة للإنتاج العالمي للحبوب في عام 2025، والمقدرة حاليًا بـ 2961 مليون طن، وهو رقم قياسي جديد، وبزيادة قدرها 3.5% عن مستوى العام الماضي؛ بفضل إنتاج الذرة الوفير المرتقب.

ويعزى تقرير العرض والطلب على الحبوب الجديد هذه التعديلات التصاعدية إلى الزيادات الكبيرة في توقعات إنتاج الذرة في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع الآن أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة، بما في ذلك الذرة، إلى 1601 مليون طن، بزيادة قدرها 5.9% عن عام 2024، بما في ذلك زيادة ملحوظة في إنتاج الذرة الرفيعة.

في الوقت نفسه، خفضت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي للقمح إلى 804.9 مليون طن، بزيادة قدرها 0.8% تقريبًا عن العام الماضي. وتشمل التوقعات الجديدة توقعات بانخفاض الغلة بسبب الأحوال الجوية في الصين وارتفاع الغلة في الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الأرز العالمي بنسبة 1.0% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 555.5 مليون طن، مع توقعات بأن تُعوّض التوسعات في بنجلاديش والبرازيل والصين والهند، وعلى الأخص إندونيسيا، الانخفاضات المتوقعة في مدغشقر ونيبال والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي استخدام الحبوب العالمي في 2025/2026 إلى 2922 مليون طن، بزيادة قدرها 1.6% عن العام السابق، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الزيادة المتوقعة في استخدام الذرة والقمح كعلف للحيوانات وتربية الأحياء المائية.

من المتوقع أن ترتفع مخزونات الحبوب العالمية بنسبة 3.7% بحلول نهاية عام 2026 لتصل إلى مستوى قياسي قدره 898.7 مليون طن. واستنادًا إلى التوقعات الجديدة، من المتوقع أن تصل نسبة مخزونات الحبوب العالمية إلى الاستخدام في 2025/2026 إلى 30.6%، أي أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة عن الموسم السابق، مما يؤكد توقعات إيجابية للإمدادات العالمية.

تتضمن توقعات منظمة الأغذية والزراعة الجديدة أيضًا زيادة سنوية بنسبة 1.4% في التجارة الدولية للحبوب، حيث يُتوقع أن تصل إلى 493.4 مليون طن.

ويدعم هذا النمو توقعات بوفرة إمدادات الذرة الصالحة للتصدير، والطلب القوي على القمح من الصين وباكستان والجمهورية العربية السورية وتركيا، وتوقعات برفع واردات الأرز من بنغلاديش وغانا وغينيا بيساو.