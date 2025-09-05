حملة صحية توعوية بكنيسة قرية الصيادين في نويبع لتقديم خدمات مجانية للأهالي

أطلق مركز طب أسرة المزينة بمدينة نويبع التابع لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة صحية توعوية بكنيسة قرية الصيادين، ضمن خطة الهيئة للوصول بخدماتها إلى جميع فئات المجتمع.

وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه الحملات داخل تجمعاتهم، مؤكدين أنها وفرت لهم معلومات طبية مهمة وإجراء فحوصات أساسية مجانية بسهولة ويسر.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة، إن الحملة جرت في إطار مبادرة "عيشها بصحة" تحت شعار "صحتك تهمنا"، موضحًا أنها تضمنت الكشف الطبي المجاني على الأهالي في تخصصات "قياس الضغط، السكر، متابعة الأمراض المزمنة"، إلى جانب جلسة توعوية حول التغذية السليمة، والوقاية من الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري، وأهمية النشاط البدني اليومي.

وأشار إلى أنه جرى تقديم جلسات إرشاد صحي للأمهات عن متابعة النمو السليم للأطفال والتطعيمات الأساسية، إضافة إلى توزيع مطويات تثقيفية لشرح طرق الوقاية من العدوى وأهمية النظافة الشخصية والصحة العامة.

وأكد أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الهيئة على توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمستمرة لجميع المواطنين، بما يضمن حياة صحية أفضل ومستقبل أكثر أمانًا، لافتًا إلى أنها تمثل خطوة جديدة تؤكد التزام الهيئة بتعزيز الوعي الصحي والوصول بخدماتها لكل أبناء المحافظة في المدن والقرى والتجمعات المختلفة.