بدا وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعيدا بعدما تم اختياره للتواجد في الجهاز الفني المؤقت للنادي بقيادة عماد النحاس.

وكان الأهلي قد أعلن عن جهاز فني جديد قبل حسم التعاقد مع مدرب جديد خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمت إقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في بطولة الدوري.

وقال وليد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "العمل في أي منصب داخل الأهلي شرف كبير، وبالنسبة لنا كجهاز فني سنقدم أقصى تضحية ممكنة ولن ندخر جهدًا من أجل إسعاد الملايين من الجماهير التي اعتدنا منهم التشجيع والمؤازرة والوقوف دائمًا في ظهر النادي".

وأضاف: "أود أن أشكر جماهير الأهلي وأعبر لهم عن امتناني الشديد لما وجدته من مظاهرة حب بعد الإعلان عن تعييني مديرًا للكرة، والذي أعقبه سيل من الاتصالات تلقيتها من داخل وخارج مصر".

وواصل مدير الكرة: "محمود الخطيب أكد على ثقته الكاملة في الجهاز الفني ومنحهم كافة الصلاحيات، كل في منصبه، لتخطي هذه المرحلة، وطالبهم بالعمل الجاد والإخلاص والتفاني".

وأنهى صلاح الدين إلى أن خبراته الكبيرة خلال سنوات عمله كمدير للكرة مع العديد من الأندية تجعله قادرًا على تقييم المواقف قبل تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خلال الفترة المقبلة، التي تحتاج إلى تضافر الجميع والتحلي بالمسؤولية الكاملة لتحقيق النتائج المرجوة".