علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان وزارة الري عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، قائلًا: "الموضوع إننا عندنا مشكلة حقيقية، وبقالي 5 سنين بتكلم في مسألة المياه وإننا نجيب محطات تحلية".

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت: "أنا ليا 80 حلقة بتكلم على موضوع المياه وإثيوبيا، ولازم نهتم كلنا بالموضوع ده، لأن فيه مشكلة في الموضوع ده، ولازم نعرف إزاي نحلها".

وتابع "أديب": "إحنا بنقولهم املوه في 7 سنين هما بيقولوا لأ 3 سنين، فيه خلافات تانية، وتصريحات الرئيس ووزارة الري جادة جدًا، وكلامه كان واضح، وبيتكلم على إن هيئات الدولة كلها يجب أن تعمل على ملف سد النهضة، وإن مصر مش بتسيب حقها".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، الدكتور محمد السباعي، قد صرح بأن مفاوضات سد النهضة "قد وصلت إلى طريق مسدود"؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.