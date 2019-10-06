المتحدث باسم البرلمان:السيسى طمأن المصريين بمتابعته اللحظية لملف سد النهضة

أشاد المتحدث باسم مجلس النواب، النائب صلاح حسب الله بتغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تويتر بشأن سد النهضة.

كان الرئيس قد كتب تغريدتين على موقع تويتر مساء اليوم قال فيهما "تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أي تطور إيجابى .. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا" .

ولفت حسب الله إلى المتابعة اللحظية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف سد النهض مؤكدا أن متابعة الرئيس عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي طمأن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.

وقال حسب الله فى بيان له أصدره منذ قليل، إن ماسطره الرئيس السيسى خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتأكيده أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق؛ يؤكد الحرص الرئاسى على إعطاء ملف سد النهضة أولوية قصوى وأنه لاتنازل أبدا عن حقوق مصر التاريخية من حصة نهر النيل، مشيدا بقول الرئيس السيسي :"سيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".