 مسؤول: سياسة تحديد البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة عند الصفر يؤدي لتباطؤ النمو - بوابة الشروق
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مسؤول: سياسة تحديد البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة عند الصفر يؤدي لتباطؤ النمو

البنك الأوروبي
البنك الأوروبي
(د ب أ)
نشر فى : السبت 5 أكتوبر 2019 - 11:27 م | آخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 11:27 م

قال روبرت هولزمان، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، إن سياسة تحديد سعر الفائدة عند الصفر من جانب البنك ستؤدي إلى تباطؤ النمو.

وأضاف هولزمان، الذي يرأس البنك المركزي النمساوي: "هذه السياسة النقدية الفضفاضة تؤدي إلى نمو وإنتاجية أقل"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

كما انتقد أيضا سياسة شراء السندات التي يتبعها البنك المركزي.

وأقر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الشهر الماضي جولة جديدة من إجراءات التيسير الكمي فى مواجهة معارضة من جانب المحافظين الذين تشكل بلدانهم أكثر من نصف سكان منطقة اليورو، وكان هولزمان من بين المعارضين .

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