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الثلاثاء.. عروض موسيقية وتايكوندوا في اليوم الثقافي الكوري بالإسكندرية

نادي الاتحاد السكندري
نادي الاتحاد السكندري
هدى الساعاتي
نشر فى : السبت 5 أكتوبر 2019 - 10:37 م | آخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 10:37 م

ينظم المركز الثقافي الكوري بمصر، احتفالية اليوم الثقافي الكوري الثلاثاء المقبل بنادي الاتحاد السكندري بالإسكندرية.

وتتضمن الاحتفالية التي تبدأ في الواحدة والنصف ظهرًا عروضًا موسيقية تقليدية وعروض تايكوندو، بالإضافة إلى عروض الكي بوب وتجربة الزي الكوري التقليدي والطعام الكوري.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن، إن الاحتفالية تأتي ضمن العديد من الفاعليات الثقافية التي ينظمها المركز بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني لكوريا الجنوبية.

ودعا مدير المركز الجمهور السكندري لحضور الاحتفالية والاستمتاع بتجربة حية للثقافة الكورية.


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