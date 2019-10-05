سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ينظم المركز الثقافي الكوري بمصر، احتفالية اليوم الثقافي الكوري الثلاثاء المقبل بنادي الاتحاد السكندري بالإسكندرية.

وتتضمن الاحتفالية التي تبدأ في الواحدة والنصف ظهرًا عروضًا موسيقية تقليدية وعروض تايكوندو، بالإضافة إلى عروض الكي بوب وتجربة الزي الكوري التقليدي والطعام الكوري.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن، إن الاحتفالية تأتي ضمن العديد من الفاعليات الثقافية التي ينظمها المركز بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني لكوريا الجنوبية.

ودعا مدير المركز الجمهور السكندري لحضور الاحتفالية والاستمتاع بتجربة حية للثقافة الكورية.