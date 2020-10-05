نتنياهو يطالب الجميع التقيد بالتعليمات خلال الاحتفال بعيد «العرش»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، الإسرائيليين إلى التقيد بالتعليمات خلال الاحتفال بعيد "سوكوت".

وقال نتنياهو في كلمة: "يا مواطني إسرائيل.. عيد سوكوت سعيد.. مثلي مثلكم احتفلت بعيد سوكوت بشكل يختلف إلى حد ما عن المعتاد.. أعلم أننا نحتفل به بشكل مختلف ولكن أطلب من الجميع (الحاريديم والعلمانيين) التقيد بالتعليمات".

وأضاف: "تعليمات الإغلاق ليست موجهة ضدكم بل ضد الفيروس وإن عملنا كلنا معا سننتصر عليه".

وتابع قائلا: "أجريت اليوم مباحثات حول الفحوصات السريعة وحول المجال الاقتصادي أيضا وحول مواضيع أخرى على مدار الساعة.. نعمل من أجل الانتصار على الفيروس.

وقال نتنياهو إن "هناك من يقولون الآن وهم من أولئك الذين ينتهجون التفاؤل الحذر إن الإغلاق صار فعالا ويسطح منحنى الإصابات"، مضيفا: "أنا أكثر حذرا من الحذرين وأريد أن أنتظر على الأقل 10 أيام.. ومغزى هذا هو أننا سنتخذ القرارات حول مواصلة الإغلاق بعد عيد سمحات توراة يوم الخميس".

وأشار إلى أنه سيبحث يوم الاثنين في الكابينت معطيات الخروج البعيدة المدى من أزمة كورونا، كما سيبحث الانتقال من مرحلة إلى مرحلة والحفاظ على كبار السن وزيادة الغرامات وتشديد الانصياع للتعليمات وإجراءات إنفاذها لأن حياة منوطة بذلك.

وختم كلمته قائلا: "أطلب من جميعكم التوحد لصالح شعبنا ولصالح جميع المواطنين في وجه جائحة كورونا العالمية ونحن سننتصر".