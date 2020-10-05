لقاء وزيري خارجية إسرائيل والإمارات في العاصمة الألمانية غدا الثلاثاء

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من المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكينازي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد لأول مرة في العاصمة الألمانية برلين غدا الثلاثاء.

وسيستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس نظيريه الإسرائيلي والإماراتي، ووجه ماس الشكر إلى الوزيرين لثقتهما، وقال:" شرف كبير أن وزيري الخارجية الإسرائيلي و الإماراتي اختارا برلين كمكان للقائهما التاريخي".

وأضاف أن " اتفاق السلام الشجاع" هو أول نبأ سار في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، وهو في الوقت نفسه فرصة لحركة جديدة في الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب ماس عن أمله في أن " تقدم برلين إطارا جيدا لمناقشة المزيد من الخطوات على هذا الطريق".

كانت الامارات والبحرين واسرائيل قد وقعت في الخامس عشر من الشهر الماضي على اتفاق لتطبيع العلاقات بين الدول الثلاث.