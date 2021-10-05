ارتفاع الطلب على الآلات وهندسة الأنظمة في ألمانيا خلال أغسطس

ارتفع الطلب على الآلات وهندسة الأنظمة في ألمانيا مجددا على نحو ملحوظ في أغسطس الماضي على أساس سنوي.

وأعلن الاتحاد الألماني للصناعات الهندسية الميكانيكية (VDMA) في فرانكفورت اليوم الثلاثاء أن القطاع سجل في أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 48% على أساس سنوي.

وقال الخبير لدى الاتحاد، أولاف فورتمان، إن الأرقام التي تم تسجيلها في أغسطس 2020 كانت "منخفضة للغاية" بسبب الجائحة.

وأشار فورتمان إلى أن القطاع، الذي يعتمد بقوة على التصدير، يستفيد حاليا من الانتعاش العالمي، إلا أن هناك مخاوف بشأن سلاسل التوريد ونقص في المواد.

وارتفعت الطلبات المحلية في أغسطس بنسبة 36% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الطلبات الأجنبية بنسبة 54%.

ويتوقع الاتحاد أن تنتهي تداعيات الجائحة على القطاع العام المقبل. وتوقع مؤخرا ارتفاعا في الإنتاج لعام 2022 بنسبة 5%، بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وبالنسبة لهذا العام، يتوقع الاتحاد أن يرتفع الانتاج بنسبة 10% مقارنة بعام 2020، وهو ما لا يعوض تماما الانكماش الذي سجله الارتفاع العام الماضي، الذي بلغ 11.8% مقارنة بعام 2019.