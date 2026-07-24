فاروق جعفر: سيف الجزيري ضحية تغيّر المدربين في الزمالك

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن الاستمرار في خوض المباريات يُسهم في رفع مستوى لاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن جماهير الفريق كان لها الدور الأكبر في تتويج الأبيض ببطولة الدوري الموسم الماضي.

وقال فاروق جعفر في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر 2": "في الموسم الماضي، كان للجماهير الدور الأبرز في تتويج الفريق بالبطولة، وقلنا إن الجماهير لها الدور الأكبر في التتويج بالدوري، ثم يأتي دور اللاعبين والجهاز الفني والإدارة".

وأضاف: "الزمالك لم ينجح في الفوز على الأهلي خلال مباراتي الذهاب والإياب في الموسم الماضي، ورغم ذلك تُوّج الفريق بالدوري، وهذا يرجع إلى دعم الجماهير ومساندتها للفريق في الأوقات الصعبة".

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الفريق عانى من كثرة التغييرات الفنية خلال الموسم الماضي، قائلًا: "تولى تدريب الزمالك 3 مدربين، وكان لكل مدرب وجهة نظر مختلفة، وسعى لتغيير بعض الأمور في الفريق، وكان سيف الدين الجزيري ضحية لهذه التغييرات، رغم أنه كان هداف الفريق في المواسم الأخيرة".

وتابع: "هناك لاعبون يرغبون في إثبات أنفسهم، وهذا أمر طبيعي، لكن الفريق يحتاج إلى حالة من الاستقرار".

وواصل قائلًا: "يجب تحديث الفريق في بداية كل موسم، والزمالك محروم من هذه الميزة بسبب إيقاف القيد التأديبي، والفريق يحتاج إلى مدرب يتواجد باستمرار مع اللاعبين من أجل تجديد الدوافع".

وأضاف: "الأهلي عانى في الموسم الماضي من زيادة عدد اللاعبين في القائمة، وهو ما تسبب في عدم الاستقرار الفني".

واختتم فاروق جعفر تصريحاته قائلًا: "أنا ألعب منذ عام 1970، ودائمًا أرى أن جماهير الزمالك أكثر من جماهير الأهلي".