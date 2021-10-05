زيادة نمو الناتج الصناعي لفرنسا في أغسطس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي"، اليوم الثلاثاء، أن نمو الإنتاج الصناعي في البلاد تضاعف في شهر أغسطس، مدفوعا إلى حد كبير بالانتعاش في مجال تصنيع الآلات والمعدات وقطاع التعدين.

ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 1% في أغسطس، على أساس شهري، مقارنة بنحو 0.5% في يوليو السابق عليه.

وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تباطؤ النمو إلى 0.3%.

وفي نفس الوقت، نما ناتج التصنيع بنسبة 1.1% في أغسطس، بعد تسجيل نمو بنسبة 0.7% في يوليو.

وزاد إنتاج فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 3.2%، وإنتاج الآلات والمعدات بنسبة 1.8%. وارتفعت وتيرة تصنيع السلع الأخرى بنسبة 2.4%.

ومن ناحية أخرى، سجل قطاع معدات النقل انخفاضا بنسبة 1.6%. وارتفع ناتج التعدين واستغلال المحاجر والطاقة بنسبة 0.5% .

وتراجع قطاع البناء بنسبة 1.8% في أغسطس بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% في الشهر السابق.

ومقارنة بشهر فبراير 2020، وهو الشهر الأخير قبل الإغلاق العام الأول لمكافحة وباء كورونا، انخفض ناتج التصنيع بنسبة 4.5%، كما سجل القطاع الصناعي بأكمله انخفاضا بنسبة 3.9%.