تراجع مخزون النفط في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 30 أيلول/سبتمبر الماضي، مما ساهم في رفع أسعار الخام.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن المخزون تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 356ر1 مليون برميل إلى 2ر429 مليون برميل في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 052ر2 مليون برميل.

في الوقت نفسه، تراجع مخزون البنزين بمقدار 728ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 334ر1 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 443ر3 مليون برميل، وهو ما يبلغ أكثر من ثلاثة أمثال التراجع المتوقع للمخزون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة استقرار إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي عند 12 مليون برميل يوميا وهو نفس متوسط الإنتاج في الأسبوع السابق.

يأتي ذلك في حين أعلن معهد البترول الأمريكي أمس تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 77ر1 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون إعلانه ارتفاع المخزون بمقدار 966ر1 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 15ر4 مليون برميل.