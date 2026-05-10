دافع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو يوم السبت عن مشاركته في احتفالات ذكرى الحرب العالمية الثانية في موسكو ودعا إلى التعاون بين أورئيس الوزراء السلوفاكيروبا وروسيا مجددا.

وقال القومي اليساري في مقطع فيديو على فيسبوك خلال رحلة العودة من موسكو إلى براتيسلافا: "أرفض وجود ستار حديدي جديد بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

وقال إن لديه ولدى حكومته "مصلحة في علاقات طبيعية وودية ومتبادلة المنفعة" مع القوة العظمى روسيا، وكذلك مع جميع الدول الأخرى المهتمة بذلك.

وقال إنه يرى نية الاتحاد الأوروبي في التحرر تماما من إمدادات الطاقة الروسية بأنها "أيديولوجية" بحتة وأيضا "مضرة بالقدرة التنافسية الأوروبية".

وقال إنه من الخطأ "استبدال تبعية طاقة بأخرى بدافع الكراهية لروسيا، وهذه المرة بتبعية أمريكية وهي أيضا أغلى بكثير".

ولا تزال سلوفاكيا تعتمد إلى حد كبير على إمدادات النفط الروسية، وتحمل الحكومة التي يقودها فيكو أوكرانيا المسؤولية جزئيا عن مشاكلها الاقتصادية لأنها أوقفت عبور الغاز الروسي عبر أراضيها في بداية عام 2025.

وعندما توقف تدفق النفط الروسي عبر أوكرانيا في نهاية يناير من هذا العام، أعلنت الحكومة في براتيسلافا "حالة طوارئ نفطية".