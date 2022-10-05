تايوان: سنعامل أي اختراق صيني للمجال الجوي للجزيرة على أنه ضربة أولى

حذرت تايوان من أنها سوف تعامل أي اختراق صيني للمجال الجوي للجزيرة على أنه "ضربة أولى"، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه تايبيه لردع بكين عن تعزيز الضغط العسكري حول الجزيرة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينج قال للنواب في تايبيه إن الوزارة سوف تعامل هذه الخروقات بصورة أكثر جدية بعد سلسلة من عمليات تحليق طائرات حربية وطائرات الدرون الصينية بالقرب من المجال الجوي التايواني. ولدى سؤاله حول ما إذا كان سوف يُعتبر أي اختراق لطائرة حربية للمجال الجوي التايواني ضربة أولى، أجاب الوزير "نعم" دون توضيح ما سيكون رد الفعل.



وأضاف: "في الماضي، قلنا إننا لن نكون أول من يوجه ضربة، مما يعني أننا لن نقوم بذلك بدون إطلاقهم قذائف مدفعية أو صواريخ أولا".



وأوضح: "ولكن الآن تغير التعريف، حيث أن الصين تستخدم أساليب مثل طائرات الدرون، لذلك تعين علينا القيام بتعديل، وسوف نعتبر أي عبور لطائرة أو صواريخ كضربة أولى".