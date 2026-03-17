اقتراب عودة إيزاك لتدريبات ليفربول

بدأ الدولي ألكسندر إيزاك، مهاجم فريق ليفربول، الجري على العشب في مقر تدريبات النادي، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات.

وكان الهداف السويدي قد تعرض للإصابة في الكاحل تحديدًا في لقاء توتنهام هوتسبير في ديسمبر الماضي، ليخضع اللاعب لعملية جراحية، ومن ثم خضع للتأهيل.

وشهدت تدريبات فريق ليفربول ظهور إيزاك ليخوض تدريبات منفردة تمهيدًا للعودة والمشاركة مع الفريق فيما تبقى من الموسم.

وكان إيزاك قد انتقل إلى ليفربول في صفقة ضخمة خلال الصيف الماضي قادمًا من نيوكاسل مقابل 145 مليون يورو، ليشارك في 16 مباراة مسجلًا 3 أهداف إلى جانب صناعته لهدف.