أكد باو كوبارسي، لاعب برشلونة، على صعوبة مباراة الإياب ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أن كل شخص حر في التعبير عن رأيه خلال انتخابات النادي الأخيرة.

وقال كوبارسي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريق الإنجليزي: "إنها مباراة مهمة جدًا. علينا التأهل مهما كان الثمن. سنلعب مباراة الإياب على ملعبنا بعد نتيجة جيدة، ومع دعم جميع جماهير برشلونة، سنحاول تخطي نيوكاسل."

وعن الانتخابات الأخيرة في النادي، أضاف: "كلاعب وكعضو في النادي، لكل شخص الحرية في التعبير عن رأيه. سأحتفظ بصوتي لنفسي، لكن لابورتا أصبح رئيسًا ونهنئه. تركيزنا الآن منصب على المباراة غدًا."

وأشار كوبارسي إلى جاهزية الفريق: "تمكنا من استعادة طاقتنا ونحن في حالة جيدة. اللعب كل ثلاثة أيام لا يمنحك الكثير من الوقت، لكن عليك إيجاد لحظات للتحضير الذهني. غدًا سنبذل كل ما لدينا، كما نفعل دائمًا."

وتطرق اللاعب إلى زيارة رئيس النادي خوان لابورتا للفريق: "زارنا لابورتا وهنأنا. قال لنا أن نكون أنفسنا، وأننا في مستوى رائع، وأن نحافظ على روح العائلة، فهذه هي الطريقة للفوز بالألقاب."

وعن الأداء الدفاعي، قال كوبارسي: "قمنا بضبط بعض الأمور في الخط الخلفي، لكننا الآن في مستوى رائع. كل لاعب متاح يقدم أداءً مذهلًا، وهذا يساعد الفريق كثيرًا. إذا وثقنا بفلسفة الجهاز الفني، ستسير الأمور بشكل جيد."

كما تحدث عن نوع المهاجم الذي يمثل تحديًا أكبر له: "في دوري الأبطال، أفضل اللاعبين موجودون في كل مباراة، وستواجه لاعبين على أعلى مستوى. أنا أركز على نفسي وكيف أكون بأفضل طريقة ممكنة."

وعن زميله جواو كانسيلو، قال: "سعداء جدًا بوجوده في الفترة الثانية. عند وصوله ساعدني كثيرًا على التأقلم في غرفة الملابس. وجود لاعب متعدد الاستخدامات يساعد الفريق كثيرًا. إنه حقًا كتلاني ومتحمس جدًا."

وبخصوص الفرق في العمر والخبرة مقارنة بفريق نيوكاسل: "الأهم ليس الخبرة، بل الطريقة التي تتعامل بها مع المباراة. الأمر مباراة خروج المغلوب، وحتى لو لعبنا نصف النهائي الموسم الماضي، لا يعني أننا سنفوز."

وأشار كوبارسي إلى مستوى زملائه في الدفاع: "جيرارد مارتين يقدم موسمًا رائعًا كلاعب قلب دفاع ويشعر بالراحة. كل من جيرارد، رونالد، إريك، وأندرياس يمكنهم اللعب على أعلى مستوى."

وختم حديثه حول قوة نيوكاسل: "لديهم لاعبين رائعين. جوردون جاهز بالتأكيد، لكننا لا نركز على الخصم، الذي سيكون بلا شك عند المستوى. علينا التركيز على أنفسنا. شدة نيوكاسل في ملعبهم كانت رائعة. كنا نعرف ذلك من مواجهات الدوري، وافتقرنا لبعض السرعة، لكن في ملعبنا سيكون الوضع مختلفًا."