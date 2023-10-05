سفير الكويت بالقاهرة: انتصارات أكتوبر تجسيد للقدرة على تحدى الصعاب

أكد سفير دولة الكويت لدي جمهورية مصر العربية غانم صقر الغانم أن انتصار السادس من أكتوبر يعد انتصارا لكل الأمة العربية وتجسيدا للقدرة على تحدي الصعاب واقتحام المستحيلات، مشددا على أن الكويت كانت على الدوام مناصرة لمصر في قضاياها وحروبها بما يربط بين البلدين الشقيقين من أواصر المحبة والأخوة على مدار عقود طويلة.

ونوه الغانم - في تصريح بمناسبة الذكري الخمسين لنصر السادس من أكتوبر- إلى مشاركة الكويت في تحقيق هذا الإنجاز العظيم، مشيرا إلى أنها قدمت كل الدعم المادي والمعنوي على الجبهتين المصرية والسورية عبر قوة الجهراء في الجبهة السورية، ولواء اليرموك في الجبهة المصرية الذي استشهد من رجاله البواسل 42 شهيدا خلال المعارك وسالت دماؤهم الزكية على أرض سيناء وامتزجت مع دماء أشقائهم دفاعا عن الحقوق العربية واستعادة العزة والكرامة، علاوة على عديد من صور الدعم السياسي والاقتصادي التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموقف العربي في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح الغانم أن الكويت تشارك الأشقاء في مصر كل عام في أحياء هذه المناسبة وتحرص على إبراز دورها التاريخي المشهود في نصرة القضايا العربية انطلاقا من انتمائها القومي وحرصها على التواجد الفعال في جميع المواقف والقضايا التي ترتبط بالتعاون الاخوي على كل الأصعدة.

وتقدم الغانم بالتهنئة لمصر رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا بهذه الذكرى الطيبة متمنيا لها كل الخير والازدهار.