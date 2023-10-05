فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يعزز دعمه الإنساني لأرمينيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيضاعف دعمه الإنساني لأرمينيا إلى 10.4 مليون يورو (10.9 مليون دولار).

وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع يضم نحو 50 مسئولا أوروبيا في غرناطة بإسبانيا: "نحن ندعم بشدة أرمينيا و ندعم احتياجاتها الإنسانية".

وكان نحو 100 ألف من الأرمن قد فروا إلى أرمينيا، بعد أن شنت أذربيجان عملية عسكرية للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في سبتمبر الماضي.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيقدم 15 مليون يورو كدعم لموازنة أرمينيا.

وأضافت: "سنناقش ما يمكن أن نقوم به غير ذلك لدعم أرمينيا في هذا الوضع الصعب".