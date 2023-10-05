الجيش اللبناني يوقف سوريين بعد دخولهم البلاد خلسة بدون أوراق ثبوتية

داهمت وحدة من الجيش اللبناني، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات العسكرية، عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية في عكار شمال لبنان، وأوقفت عددًا من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية.

وقالت قيادة الجيش، في بيان اليوم الخميس، إنه تم ضبط: "مبالغ مالية مزوّرة وسيارة غير قانونية إضافة إلى ختم عائد لأمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية".

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

يذكر أن لبنان يشهد موجة مستجدة من النزوح السوري، منذ أكثر من شهر، عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب.

وتقوم القوى الأمنية بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان نحو مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.