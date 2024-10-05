الناطق باسم القوات المسلحة العراقية يؤكد اتخاذ جميع التدابير لتأمين أجواء البلاد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين الأجواء العراقية، مشيرًا إلى أن «العراق يمتلك القدرة على مراقبة الأجواء ومتابعة حركة الطائرات».

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الحكومة العراقية، وعلى رأسها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير قدرات الدفاع الجوي»، لافتًا إلى توقيع عقد مع كوريا الجنوبية قبل عدة أشهر لامتلاك منظومة دفاع جوي متطورة.

وأشار إلى أن «العراق يمتلك القدرة على مراقبة الأجواء ومتابعة الطائرات التي تدخل وتخرج، حيث اتخذت القوات العراقية كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأجواء»، معقبًا: «الأجواء العراقية ليست مؤمنة بالكامل، ولكن تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمينها».

وذكر أن «الطائرات من طراز إكس 16 وكي 50 الكورية المتقدمة، وطائرات النقل الجوي والاستطلاع، تشكل قوة جوية عراقية تسهم في حماية العراق والدفاع عن سيادته».

وبشأن حماية الحدود، عقب: «كل الحدود العراقية مؤمنة بشكل جيد، خاصة التي تربطنا مع سوريا، حيث تم تحصين هذه الحدود بشكل كبير بوجود قوات الحدود العراقية، إضافة إلى كاميرات حرارية وأجهزة تنصت».

وأضاف: «قطاعات الجيش العراقي تتواجد خلف الحدود، إضافة إلى انتشار خمس خطوط من القوات الحدودية، وهي تقوم بعمليات نوعية واستباقية في المناطق التي يتم تحديدها استخباراتيًا، من خلال الكمائن والمتابعة الدقيقة».