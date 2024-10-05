حزب الله يتوعد إسرائيل: أي متر ستدخلون إليه داخل لبنان سيصبح مقبرة لدباباتكم وجنودكم وضباطكم

أكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، محمود قماطي، الجاهزية لصد أي تقدم بري إسرائيلي.

وقال في تصريحات لقناة الجزيرة، مساء الجمعة: «جاهزون لأي تقدم بري، ونحن نتفوق على العدو الإسرائيلي بريا وفي الالتحام على الأرض، رغم تفوقه الجوي».

ووجه رسالة تحذير إلى جيش الاحتلال، قائلا: «أي متر ستدخلون إليه داخل الأراضي اللبنانية سيصبح مقبرة لدباباتكم وجنودكم وضباطكم، ولن يبقى لكم دبابات».

وعلق على زيارة وزير الخارجية الإيراني عراقجي إلى لبنان، الجمعة، قائلا إنها جاءت ردا على الاتهامات التي سبقت الهجوم الإيراني على إسرائيل، والتي زعمت أن إيران تخلت عن فلسطين ولبنان ومحور المقاومة، ودخلت في تفاهمات مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الهجوم الإيراني أصاب أهدافا استراتيجية لدى إسرائيل، مؤكدا أنها رسالة تحذيرية بأن هناك أهدافا أكثر عمقا يمكن استهدافها.

وشدد على أن زيارة عراقجي إلى لبنان تؤكد للشعب اللبناني وللحكومة أن إيران تقف إلى جانبهم، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يريد أن يوقف هذه الحرب.