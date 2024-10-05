رئيس شعبة الدواجن: مشكلة ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى المغالاة في هامش الربح

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن مشكلة ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى "المغالاة" في هامش الربح من قبل السلاسل التجارية؛ وليس نقص الإنتاج.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الجمعة، إن مصر تنتج 15 مليار بيضة سنويا؛ وتصدر بعض الكميات إلى بعض الدول العربية، موضحًا أن المشكلة الحالية في تسعير بيض المائدة وليس الانتاج.



وأشار إلى أن الاجتماع مع وزير الزراعة الأسبوع الماضي؛ أسفر عن ضخ 300 ألف كرتونة بيض أسبوعيا بسعر 150 جنيهًا للمستهلك، ناصحا المستهلكين بالتوجه إلى منافذ بيع وزارة التموين والزراعة والمجمعات الاستهلاكية والقوات المسلحة.

وعلق على ارتفاع سعر البيض إلى 8 جنيهات في بعض الأماكن، قائلا إن هامش الربح في السلاسل التجارية مبالغ فيه جدًا، وهي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.

وتساءل عن سبب الجشع في التسعير، قائلا: «ما الداعي للمغالاة؟ مدخلات الإنتاج ثابتة، وسعر الصرف ثابت، والأعلاف متوفرة؛ لكن السلاسل التجارية تشتري كرتونة البيض بـ 125 جنيهًا وتحقق مكاسب رهيبة وغير عادية».

وأوضح أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى ارتفاع سعر الكتكوت إلى 52 جنيها، متابعا: «لا نعرف سبب ارتفاع سعر الكتكوت إلى 52 جنيها! ونحن لدينا أمهات وجدود وإنتاج غزير من الدواجن، وليس لدينا أي مشكلة».