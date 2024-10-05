وزير لبناني: قصف معبر المصنع الحدودي مع سوريا يفرض شبه حصار علينا

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت معبر المصنع على الحدود مع سوريا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، أن معبر المصنع البري يعتبر المنفذ الأساسي بين لبنان وسوريا، فضلا عن أنه في الآونة الأخيرة استُخدم بكثرة من قبل النازحين اللبنانيين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في القصف على منطقة بعلبك والبقاع الغربي والبقاع في لبنان للنزوح إلى سوريا، لافتًا إلى أن المعبر كسائر المعابر يخضع للرقابة المطلقة من قبل لبنان بأجهزتها الأمنية والإدارية.

وتابع: «قصف المعبر الحدودي يقصد به شبه حصار للبنانيين.. المجتمع الدولي عليه أن يتحرك من أجل وقف المجازر الإسرائيلية على المستوى الإنساني والقانوني كحد أدنى لإبقاء المعابر الجوية والبحرية والبرية، وأولها معبر المصنع كي يتحرك المدنيين بسهولة».

وأشار إلى أن معبر المصنع يعتبر مهم للمزارع والصناعي اللبناني، من حيث الاستيراد والتصدير من مختلف الدول، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها العدواني تحدث مشكلة كبيرة على المستوى الإنساني والاقتصادي اللبناني.

واستهدفت غارة إسرائيلية، فجر الجمعة، محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي مع سوريا، ما أدى إلى قطع الطريق الدولية بيروت - دمشق التي تعدّ ممرًا رئيسيًّا للاحتياجات الإنسانية ولآلاف الوافدين اللبنانيين والعائدين السوريين الهاربين من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان، وزاد صعوبة عملية النزوح.